В Андижанской области ревнивый парень убил друга девушки

Один мужчина нанес другому удар по голове железной трубой. Пострадавшего увезли на скорой, но он скончался уже в больнице.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. В Андижанской области из-за ссоры с ревнивым мужчиной скончался молодой человек, сообщают в Следственном департаменте.

"Двадцать пятого июля 2020 года примерно в 22.30 на территории махаллинского схода граждан "Кипчак" Асакинского района 18-летний О. Н., на почве ревности к девушке, учинил ссору с 30-летним Ж. У., в ходе которой куском железной трубы нанес удар по голове Ж. У., нанеся тем самым последнему тяжкие телесные повреждения, в результате чего Ж. У. был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в информации.

При осмотре места происшествия был обнаружен и изъят в установленном порядке кусок трубы, которым О. Н. нанес телесные повреждения Ж. У, который скончался в больнице.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Асакинского района было возбуждено уголовное дело.