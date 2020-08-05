Мощный взрыв в порту Бейрута: 78 человек погибло, более 4 тысяч пострадало

Власти Ливана ожидают роста числа жертв, поскольку многие люди считаются пропавшими без вести и спасатели продолжают извлекать тела из-под завалов обрушившихся зданий.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Сильнейший взрыв произошел в Ливане накануне вечером, передает РИА Новости. По последним данным, число жертв возросло до 78, более 4 тысяч человек госпитализированы с ранениями. Больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.

При этом власти Ливана ожидают роста числа жертв, поскольку многие люди считаются пропавшими без вести и спасатели продолжают извлекать тела из-под завалов обрушившихся зданий.

Как сообщил премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2 750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.

© Sputnik / Виссам Матта Взрыв в Бейруте

Президент страны Мишель Аун попросил правительство собраться на экстренное заседание в среду, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.