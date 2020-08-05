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В Подмосковье узбекистанец до смерти забил скалкой сына за плохое поведение

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200805/14713280/V-Podmoskove-uzbekistanets-do-smerti-zabil-skalkoy-syna-za-plokhoe-povedenie.html

О смерти ребенка правоохранительным органам мужчина сообщил сам, однако озвучил другую версию произошедшего.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Подмосковье узбекистанец до смерти забил своего шестилетнего сына за то, что тот плохо себя вел. 

Трагедия произошла Талдомском городском округе. В правоохранительные органы мужчина обратился 3 августа, однако по версии подозреваемого ребенок упал в подъезде с лестницы, что и привело к летальному исходу.

Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области тут же выехали на место происшествия и пришли к выводу, что мальчик умер вовсе не в результате падения.

"В ходе осмотра на теле мальчика сотрудники обнаружили множество травм, а в дальнейшем и судебно-медицинский эксперт подтвердил наличие следов не менее чем от 20 ударных воздействий, многочисленных кровоподтеков, повлёкших развитие травматологического шока, от которого наступила смерть ребенка", — говорится в сообщении областного управления Следственного комитета РФ.

Кроме того, следователи изъяли три поясных ремня и утюг с электропроводом.

Игрушка на детской кроватке
© CC0 / pixabay
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Позднее на допросе отец признался, что он нанес своему сыну увечья из-за того, что был недоволен его поведением, нервничал и никак не мог с собой совладать.

Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и изучают семейно-бытовые условия, в которых проживал ребенок. 

Как сообщил телеканалу "360" источник в правоохранительных органах Московской области, семья приехала из Узбекистана. Мальчик находился постоянно дома, детский сад не посещал. 

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Теги:
воспитание, родители, смерть, ребенок, Московская область



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