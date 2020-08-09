14:07 09 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск

В Самаркандской области мужчина убил ухажера своей сестры из-за SMS

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Происшествия
Получить короткую ссылку
266 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200809/14734778/V-Samarkandskoy-oblasti-muzhchina-ubil-ukhazhera-svoey-sestry-iz-za-SMS.html

Старший брат вызвал на разговор односельчанина, который писал его 18-летней сестре. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Самаркандской области 34-летний мужчина убил 27-летнего односельчанина, который отправлял его сестре SMS-сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 4 августа днем в махаллинском сходе граждан "Халкобод" Иштиханского района.

Местный житель вызвал настойчивого ухажера своей 18-летней сестры на разговор. Мужчина хотел выяснить, зачем тот беспокоит девушку, отправляя ей SMS-сообщения.

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Место преступления

В результате произошла ссора, которая переросла в драку.

27-летний пострадавший получил удар кулаком по голове. С сильными телесными увечьями молодого человека доставили в районную больницу, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека). Ведется предварительное следствие".

Теги:
Убийство, Следственный департамент при МВД Узбекистана, Самаркандская область, телефон



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дети — жители Цхинвала.
Война 08.08.08: кадры из сожженного Цхинвала
Остон Урунов и его первый профессиональный тренер Тимур Алимходжаев
Сладкоежка, но ловкий и резкий: первый тренер Урунова о новичке "Спартака"
Инфографика: Постсоветские страны по численности вооруженных сил
Вооруженные силы в странах бывшего СССР

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться