В Самаркандской области мужчина убил ухажера своей сестры из-за SMS

Старший брат вызвал на разговор односельчанина, который писал его 18-летней сестре. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Самаркандской области 34-летний мужчина убил 27-летнего односельчанина, который отправлял его сестре SMS-сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 4 августа днем в махаллинском сходе граждан "Халкобод" Иштиханского района.

Местный житель вызвал настойчивого ухажера своей 18-летней сестры на разговор. Мужчина хотел выяснить, зачем тот беспокоит девушку, отправляя ей SMS-сообщения.

Следственный департамент при МВД Узбекистана Место преступления

В результате произошла ссора, которая переросла в драку.

27-летний пострадавший получил удар кулаком по голове. С сильными телесными увечьями молодого человека доставили в районную больницу, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека). Ведется предварительное следствие".