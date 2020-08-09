В Самаркандской области мужчина убил ухажера своей сестры из-за SMS

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Самаркандской области 34-летний мужчина убил 27-летнего односельчанина, который отправлял его сестре SMS-сообщения.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.
Инцидент произошел 4 августа днем в махаллинском сходе граждан "Халкобод" Иштиханского района.
Местный житель вызвал настойчивого ухажера своей 18-летней сестры на разговор. Мужчина хотел выяснить, зачем тот беспокоит девушку, отправляя ей SMS-сообщения.
В результате произошла ссора, которая переросла в драку.
27-летний пострадавший получил удар кулаком по голове. С сильными телесными увечьями молодого человека доставили в районную больницу, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека). Ведется предварительное следствие".