В Ташкенте задержали мужчину за подделку стикера для автомобиля

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В столице возбуждено уголовное дело против молодого человека, который подделал разрешение на передвижение транспортным средством. Об этом сообщают в МВД Узбекистана.

В Мирзо-Улугбекском районе на посту "Мадад" был остановлен автомобиль "Матиз". Машиной управлял 29-летний Улугбек Н. В ходе проверки сотрудниками ДПС было установлено, что мужчина использовал поддельный выездной стикер. Согласно заключению Центра по экспертной криминалистике, документ был распечатан на цветном принтере. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование".

В настоящее время следствие продолжается.