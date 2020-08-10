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В Ташкенте задержали мужчину за подделку стикера для автомобиля

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200810/14739510/V-Tashkente-zaderzhali-muzhchinu-za-poddelku-stikera-dlya-avtomobilya.html

Согласно заключению Центра по экспертной криминалистике, документ был распечатан на цветном принтере. Правонарушитель задержан. Ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В столице возбуждено уголовное дело против молодого человека, который подделал разрешение на передвижение транспортным средством. Об этом сообщают в МВД Узбекистана.

Стикер на лобовом стекле
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В Мирзо-Улугбекском районе на посту "Мадад"  был остановлен автомобиль "Матиз". Машиной управлял 29-летний Улугбек Н. В ходе проверки сотрудниками ДПС было установлено, что мужчина использовал поддельный выездной стикер. Согласно заключению Центра по экспертной криминалистике, документ был распечатан на цветном принтере. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование".

В настоящее время следствие продолжается. 

Теги:
подделка документов, МВД Узбекистана, выездной стикер



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