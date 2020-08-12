Бывший управляющий филиалом банка присвоил более 500 млн сумов

Глава филиала выдал трем хозяйствующим субъектам кредиты на общую сумму 520 млн сумов, однако руководители этих предприятий ничего о выделенных им средствах не знали.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Сырдарьинской области экс-управляющий филиалом Агробанка присвоил средства, выделенные для кредитования бизнес-субъектов, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Без ведома руководителя фермерского хозяйства глава филиала перечислил на счет другого хозяйствующего субъекта 17,6 млн сумов, а также присвоил 17 млн сумов, выплаченные банку руководителем еще одного фермерского хозяйства.

Кроме этого, он выдал трем хозяйствующим субъектам кредиты на общую сумму 520 млн сумов, однако руководители этих предприятий ничего о выделенных им средствах не знали. В итоге управляющий финучреждением присвоил деньги и использовал для собственных нужд.

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По данному факту в отношении задержанного и других причастных лиц возбуждено уголовное дело.