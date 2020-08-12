В Бухарской области пропала девочка — фото и приметы

Абдурахмонова Мадинабону Жахонгир кизи вышла из дома ранним утром 9 июля и не вернулась.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Бухарской области без вести пропала девочка — Абдурахмонова Мадинабону Жахонгир кизи, 2006 года рождения, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента.

"Просим оказать содействие в розыске пропавшей без вести Абдурахмоновой Мадинабону Жахонгир кизи, 2006 года рождения, проживающей по адресу: Бухарская область, МСГ "Дилобод-Зафаробод", которая 9 июля 2020 года примерно в 06.00 ушла из дома и не вернулась", — говорится в публикации.

Приметы пропавшей: рост — 160 сантиметров, глаза черные, волосы темно-коричневые.

Девочка была одета в платье голубого цвета и черные штаны. С собой у нее была женская черная сумка.

ГУВД попросило жителей и гостей Ташкента, видевших Мадинабону Абдурахмонову или что-либо знающих о ее местонахождении, позвонить по номерам: +99865-220-40-99, +99865-220-40-30, +99865-224-52-49 (УВД Бухарской области); 71-232-30-40, 71-232-40-50 (ГУВД Ташкента) или 102.