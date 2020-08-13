В Узбекистане задержаны чиновники при получении взятки — СГБ

В отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Хорезмской области в ходе проведения расследования сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) с поличным были задержаны чиновники, сообщается в эфире телеканала "Узбекистан-24".

Согласно данным, ведущий специалист хокимията Хазораспского района Хорезмской области за $8000 пообещал местному жителю добиться постановления хокима района на предоставление права владения 1200 м² земли, находящейся в резерве свободных земельных участков районной администрации.

При получении запрошенной суммы он был задержан сотрудниками управления СГБ по Хорезмской области.

Кроме того, в преступных целях воспользовался своим служебным положением инспектор профилактики опорных пунктов подразделения профилактики правонарушений УВД Шаватского района Хорезмской области. Он пообещал троим гражданам оформить новые паспорта, изменив их личные данные через своих знакомых в отделении миграции и оформления гражданства. За оказание данной услуги инспектор попросил $1200. В момент передачи денежных средств он также был задержан сотрудниками управления СГБ по Хорезмской области и областной прокуратуры.

Помимо этого, с поличным был задержан заместитель начальника государственного предприятия учета жилых домов и использования нежилых помещений хокимията города Бухары. За $4000 он пообещал гражданину через своих знакомых в городском хокимияте оформить на его имя одну из квартир, которая находилась на балансе городского хокимията и предназначалась для семей, нуждающихся в жилье. Отмечается, что ранее чиновник уже был судим. Он проходил по статье "Получение взятки".

В настоящее время в отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.