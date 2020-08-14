В Ташкенте в результате ДТП погибла девушка

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств". Расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Яккасарайском районе на массиве Кушбеги произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщают в пресс-службе МВД.

В ходе проведенного расследования установлено, что за рулем автомобиля Cobalt находился 19-летний уроженец Ташкентской области Д. М. Он потерял управление и врезался в бетонный столб. Причины происшествия устанавливаются.

В результате ДТП водитель машины и три его пассажира - 20-летние Н. Б., Д. Ш. и А. К. - получили телесные повреждения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, гражданка А. К. скончалась в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".

Ведется следствие.