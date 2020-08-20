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Тяжелое ДТП в Кашкадарье: скончались три человека - фото

Тяжелое ДТП в Кашкадарье: скончались три человека - фото

ГУБДД
Происшествия
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Водитель автомобиля Nexia, нарушив правила обгона, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В Кашкадарье произошло смертельное ДТП, в котором скончались три человека, сообщает ГУБДД республики.

"19 августа 2020 года в 18:30 часов на 38-километре автодороги 4Р-84 "Яккабог-Чирокчи-Шурбозор" Чиракчинского района Кашкадарьинской области водитель автомобиля Nexia, гражданин Б.Е., 1987 года рождения, нарушив правила обгона, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем марки НOWO, который находился под управлением гражданина О.С", - говорится в сообщении.  

Тяжелое ДТП в Кашкадарье: скончались три человека - фото
ГУБДД
Тяжелое ДТП в Кашкадарье: скончались три человека - фото

В результате столкновения 33 летний водитель автомобиля Nexia и пассажиры 67 летний Б.Х., годовалый А.Н. от полученных тяжелых травм скончались на месте происшествия, один пассажир 26 летний О.Т. с телесными повреждениями доставлен в больницу. 

По данному факту СО при ОВД по Чиракчинсому району возбуждено уголовное дело.

Теги:
водитель, водители, автомобилисты, автомобили, автомобиль, погибшие, погиб, смерть, Происшествие, авария, ДТП, Кашкадарьинская область, Узбекистан, Узбекистан



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