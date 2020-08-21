В Афганистане совершено нападение на представителей "Согдиана транс"

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор глав МИД Узбекистана и Афганистана, сообщают в Министерстве иностранных дел. В ходе беседы Абдулазиз Камилов и Ханиф Атмаров обсудили случай вооруженного нападения на представителей дочернего предприятия "Согдиана транс" в провинции Балх.

По информации из СМИ известно, что нападение произошло в пригороде Хайратона. Неизвестные обстреляли автомобили, в которых находились военнослужащий Афганских сил общественной защиты и гражданин Узбекистана - сотрудник проекта железной дороги "Хайратон — Мазари-Шариф". Представитель афганской стороны был убит, а узбекистанец получил ранение.

Министр Ханиф Атмар заверил, что компетентные органы страны проведут подробное расследование обстоятельств инцидента. Все причастные к делу лица будут привлечены к ответственности.

Отмечено, что власти Узбекистана просили усилить режим охраны персонала компаний и предприятий республики, осуществляющего деятельность на территории Афганистана.

Для справки: ДП "Согдиана транс" создано в декабре 2011 года при унитарном предприятии O’zbektemiryo’lekspeditsia, которое входит в структуру "Узбекистон темир йуллари". Компания оказывает услуги по эксплуатации и обслуживанию ж/д линии "Хайратон — Мазари-Шариф" в Афганистане.