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Автомат в руках члена незаконного вооруженного формирования

В Афганистане совершено нападение на представителей "Согдиана транс"

© Sputnik / Валерий Мельников
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200821/14816858/V-Afganistane-soversheno-napadenie-na-predstaviteley-Sogdiana-trans.html

Гражданин Узбекистана — сотрудник проекта железной дороги "Хайратон — Мазари-Шариф" получил пулевое ранение.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор глав МИД Узбекистана и Афганистана, сообщают в Министерстве иностранных дел. В ходе беседы Абдулазиз Камилов и Ханиф Атмаров обсудили случай вооруженного нападения на представителей дочернего предприятия "Согдиана транс" в провинции Балх. 

По информации из СМИ известно, что нападение произошло в пригороде Хайратона. Неизвестные обстреляли автомобили, в которых находились военнослужащий Афганских сил общественной защиты и гражданин Узбекистана - сотрудник проекта железной дороги "Хайратон — Мазари-Шариф". Представитель афганской стороны был убит, а узбекистанец получил ранение. 

Министр Ханиф Атмар заверил, что компетентные органы страны проведут подробное расследование обстоятельств инцидента. Все причастные к делу лица будут привлечены к ответственности.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
МИД Узбекистана
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Отмечено, что власти Узбекистана просили усилить режим охраны персонала компаний и предприятий республики, осуществляющего деятельность на территории Афганистана.

Для справки: ДП "Согдиана транс" создано в декабре 2011 года при унитарном предприятии O’zbektemiryo’lekspeditsia, которое входит в структуру "Узбекистон темир йуллари". Компания оказывает услуги по эксплуатации и обслуживанию ж/д линии "Хайратон — Мазари-Шариф" в Афганистане.




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