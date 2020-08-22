Кыргызстан экстрадировал в Узбекистан задержанного журналиста Абдуллаева

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Кыргызстан экстрадировал в Узбекистан задержанного по запросу Ташкента журналиста-фрилансера Бобомурода Абдуллаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного комитета Национальной безопасности (ГКНБ).

"С соблюдением предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и межгосударственными соглашениями норм, регулирующих порядок выдачи граждан иностранных государств для привлечения к уголовной ответственности, на основании вступившего в законную силу решения о выдаче, гражданин Узбекистана Абдуллаев был выдан узбекской стороне", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, правоохранительные органы Узбекистана дали "гарантии о предоставлении Абдуллаеву всех возможностей для защиты, включая юридическую помощь адвокатов, о неприменении пыток, жестокого и бесчеловечного обращения и наказания, а также гарантии предоставления надлежащей медицинской помощи в случае необходимости".

Напомним, по запросу узбекской стороны, в соответствии с Минской конвенцией "О правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам", Б. Абдуллаев задержан был задержан в начале августа правоохранительными органами Кыргызской Республики.

В мае 2018 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Абдуллаева к трем годам исправительных работ за посягательство на конституционный строй республики Узбекистан, освободив его в зале суда, еще трое участников процесса были оправданы.

Обвинение настаивало, что подсудимые участвовали в подготовке и публиковали в интернете, а также ряде электронных СМИ материалы, призывающие к свержению действующей власти. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до 20 лет. В ходе процесса обвинение в заговоре с целью захвата власти или свержения конституционного строя страны было снято. Представители защиты настаивали на их полной невиновности.

Абдуллаев в ходе выступлений в суде сообщил, что во время следствия подвергся пыткам. Результаты судебной медэкспертизы не подтвердили факта применения физического воздействия. Представленная экспертиза текстов Абдуллаева (псевдоним Усман Хакназаров) установила, что часть материалов была написана в соавторстве с узбекским оппозиционером Мухаммадом Салихом, который сейчас живет в Турции.