В Грузии автобус с туристами сорвался в обрыв — погибли 17 человек

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Грузии с 80-метровой высоты упал микроавтобус с туристами — они взяли однодневный тур в горы.
ДТП произошло на дороге в Шатили (регион Мцхета-Мтианети).
Сообщается о 17 погибших. Еще трое человек выжили и были госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает Sputnik Грузия.
По данным Центра оперативного управления неотложной помощи МВД "112", вечером 23 августа поступил звонок об автомобильной аварии.
Микроавтобус упал с каменистого склона.
Сейчас активно ведутся поисково-спасательные работы. Нескольких пассажиров до сих пор не нашли. Точное число пострадавших не сообщается.
Пока неизвестно, что стало причиной ДТП. Отмечается, что накануне из-за плохой погоды дороги могло размыть.
МВД Грузии начало расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
Свои соболезнования выразили власти страны.