11:59 24 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Машина скорой помощи

В Грузии автобус с туристами сорвался в обрыв — погибли 17 человек

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
16401
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200824/14828086/V-Gruzii-avtobus-s-turistami-sorvalsya-v-obryv--pogibli-17-chelovek.html

Страшная трагедия произошла в воскресенье вечером на дороге в Шатили Душетского муниципалитета.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Грузии с 80-метровой высоты упал микроавтобус с туристами — они взяли однодневный тур в горы.

ДТП произошло на дороге в Шатили (регион Мцхета-Мтианети). 

Автомобили скорой помощи
© Sputnik / Юрий Лашов
В Крыму произошло ДТП с маршруткой, погибли 8 человек

Сообщается о 17 погибших. Еще трое человек выжили и были госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает Sputnik Грузия.

По данным Центра оперативного управления неотложной помощи МВД "112", вечером 23 августа поступил звонок об автомобильной аварии. 

Микроавтобус упал с каменистого склона. 

Сейчас активно ведутся поисково-спасательные работы. Нескольких пассажиров до сих пор не нашли. Точное число пострадавших не сообщается.

Пока неизвестно, что стало причиной ДТП. Отмечается, что накануне из-за плохой погоды дороги могло размыть.

МВД Грузии начало расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".

Свои соболезнования выразили власти страны.

Теги:
ДТП, туристы, автобус, Грузия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
От огурца до клизмы — 16 самых необычных памятников России
Лукашенко прилетел в резиденцию в Минске с оружием в руках — видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться