В Грузии автобус с туристами сорвался в обрыв — погибли 17 человек

Страшная трагедия произошла в воскресенье вечером на дороге в Шатили Душетского муниципалитета.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Грузии с 80-метровой высоты упал микроавтобус с туристами — они взяли однодневный тур в горы.

ДТП произошло на дороге в Шатили (регион Мцхета-Мтианети).

Сообщается о 17 погибших. Еще трое человек выжили и были госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает Sputnik Грузия.

По данным Центра оперативного управления неотложной помощи МВД "112", вечером 23 августа поступил звонок об автомобильной аварии.

Микроавтобус упал с каменистого склона.

Сейчас активно ведутся поисково-спасательные работы. Нескольких пассажиров до сих пор не нашли. Точное число пострадавших не сообщается.

Пока неизвестно, что стало причиной ДТП. Отмечается, что накануне из-за плохой погоды дороги могло размыть.

МВД Грузии начало расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".

Свои соболезнования выразили власти страны.