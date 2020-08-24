В Алматы узбекистанцы совершили вооруженное ограбление АЗС — видео

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Алматы трое мужчин в масках совершили вооруженное ограбление на автомобильной заправочной станции (АЗС). Об этом сообщают в Департаменте городской полиции.

По данным правоохранительных органов установлено, что злоумышленники проникли в помещение АЗС и, угрожая пистолетом, украли деньги в размере 52 тысяч тенге (почти 1,3 млн сумов). Правонарушители скрылись с места преступления в неизвестном направлении.​

Во время проведения оперативных мероприятий задержаны двое мужчин. Позже выяснилось, что они являются гражданами Узбекистана. Один из них был ранее судимым. Их поместили в изолятор временного содержания.

Личность третьего соучастника не установлена. В настоящее время он находится в розыске.

Проводится досудебное расследование по статье "Разбой".