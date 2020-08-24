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Пистолет в руке. Иллюстративное фото

В Алматы узбекистанцы совершили вооруженное ограбление АЗС — видео

© CC0 / pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200824/14830726/V-Almaty-uzbekistantsy-sovershili-vooruzhennoe-ograblenie-AZS.html

Правонарушителей поместили в изолятор временного содержания. В данный момент проводится досудебное расследование по статье "Разбой".

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Алматы трое мужчин в масках совершили вооруженное ограбление на автомобильной заправочной станции (АЗС). Об этом сообщают в Департаменте городской полиции. 
По данным правоохранительных органов установлено, что злоумышленники проникли в помещение АЗС и, угрожая пистолетом, украли деньги в размере 52 тысяч тенге (почти 1,3 млн сумов). Правонарушители скрылись с места преступления в неизвестном направлении.​

Во время проведения оперативных мероприятий задержаны двое мужчин. Позже выяснилось, что они являются гражданами Узбекистана. Один из них был ранее судимым. Их поместили в изолятор временного содержания.
Личность третьего соучастника не установлена. В настоящее время он находится в розыске. 

Проводится досудебное расследование по статье "Разбой".

Теги:
граждане Узбекистана, АЗС, ограбление, Алматы



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