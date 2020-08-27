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В Коканде мужчина продал чужой автомобиль Captiva за $22,8 тысячи

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200827/14849941/V-Kokande-muzhchina-prodal-chuzhoy-avtomobil-Captiva-za-228-tysyachi.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленника могут лишить свободы сроком до 10 лет.

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. В Коканде была пресечена противозаконная деятельность, связанная с продажей кроссовера, сообщают в МВД Узбекистана.

С. Х. обманным путем продал не принадлежащий ему автомобиль Captiva за $22,8 тысячи гражданину С. У. Он пообещал переоформить машину на его имя, а сам так этого и не сделал. Все денежные средства злоумышленник потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Суд постановил заключить обвиняемого под стражу. Ему грозит лишение свободы до 10 лет.

Расследование продолжается. 

Теги:
Продажа, captiva, мошенник, мошенничество, МВД Узбекистана



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