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За массовую потасовку в Самарканде хулиганам дали 12 суток — видео

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200828/14857816/Za-massovuyu-potasovku-v-Samarkande-khuliganam-dali-12-sutok.html

Пятеро граждан устроили драку на улице. Во время слушания в Самаркандском городском суде они раскаялись в подобном поведении.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Недавно в сети "Интернет" распространилась видеозапись "Ссора двух водителей в Самарканде". В областном УВД предоставили официальный комментарий. 

В ходе проведенного расследования выяснилось, что 24 августа перед супермаркетом "Регистон", расположенным в Самарканде, пятеро граждан Р. Ш., И. Ж., А. У., А. Ш. и Д. Д. устроили потасовку на улице. Между ними завязалась драка. Они начали кричать, нарушив тем самым общественный порядок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Во время слушания в Самаркандском городском суде граждане раскаялись в подобном поведении.

Решением суда все участники инцидента были признаны виновными в совершении административного правонарушения по статье "Мелкое хулиганство". Их приговорили к 12 суткам административного ареста.

Теги:
административный арест, судебное заседание, массовая драка, драка, Самарканд



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