В Кашкадарьинской области произошло ДТП — двое погибли

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Накануне в Касанском районе Кашкадарьинской области, произошло ДТП с участием четырех граждан, двое из которых погибли на месте. Об этом сообщают в пресс-службе ГУБДД МВД.

В ходе расследования выяснилось, что 20-летний водитель автомобиля Damas не пропустил грузовик "КамАЗ-5320", проезжавший по основной дороге, и врезался в его правую сторону.

Известно, что в результате ДТП водитель Damas погиб на месте. Позже в больнице скончался и 18-летний пассажир легкового автомобиля. Шофер грузовика и его 18-летний пассажир получили множественные травмы и были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека". В настоящее время ведется следствие.