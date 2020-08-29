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В Кашкадарьинской области произошло ДТП — двое погибли

Пресс-служба МВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200829/14865919/V-Kashkadarinskoy-oblasti-proizoshlo-DTP--dvoe-pogibli.html

возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека". Расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Накануне в Касанском районе Кашкадарьинской области, произошло ДТП с участием четырех граждан, двое из которых погибли на месте. Об этом сообщают в пресс-службе ГУБДД МВД.

В ходе расследования выяснилось, что 20-летний водитель автомобиля Damas не пропустил грузовик "КамАЗ-5320", проезжавший по основной дороге, и врезался в его правую сторону.

Известно, что в результате ДТП водитель Damas погиб на месте. Позже в больнице скончался и 18-летний пассажир легкового автомобиля. Шофер грузовика и его 18-летний пассажир получили множественные травмы и были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека". В настоящее время ведется следствие.

Теги:
жертвы, Узбекистан, Кашкадарьинская область, ДТП



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