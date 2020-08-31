Старший советник президента Афганистана убит в Кабуле

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Старший советник президента Афганистана Ашрафа Гани по общественным делам убит в Кабуле, сообщает местный телеканал 1TV News со ссылкой на полицию.

Мохаммад Хассан Хотак погиб в воскресенье вечером рядом со своим домом в районе Кала-е Вазир.

Гани осудил убийство и назвал его террористическим актом.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.

Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* "Исламское государство", "Талибан" — запрещенные в России и ряде других стран террористические организации