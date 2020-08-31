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Афганские полицейские в Кабуле.

Старший советник президента Афганистана убит в Кабуле

© AFP 2018 / SHAH MARAI
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200831/14879491/Starshiy-sovetnik-prezidenta-Afganistana-ubit-v-Kabule.html

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Старший советник президента Афганистана Ашрафа Гани по общественным делам убит в Кабуле, сообщает местный телеканал 1TV News со ссылкой на полицию.

Мохаммад Хассан Хотак погиб в воскресенье вечером рядом со своим домом в районе Кала-е Вазир.

Гани осудил убийство и назвал его террористическим актом.

Виктор Михайлов
Facebook / Виктор Михайлов
Мирного урегулирования ситуации в Афганистане пока не будет — Михайлов
Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.

Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* "Исламское государство", "Талибан" — запрещенные в России и ряде других стран террористические организации

Теги:
Кабул, Убийство, Афганистан



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