В Ташкенте водитель сбил сотрудника ДПС - фото

Тридцатилетний инспектор ДПС сержант Салим Умаров получил телесные повреждения и был госпитализирован, на текущий момент он находится в реанимации.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Во время ДТП в Мирабадском районе водитель совершил наезд на сотрудника ГУВД Ташкента, сообщают в пресс-службе.

"Первого сентября, примерно в 19.00, инспектор ДПС 2-го батальона старший сержант Салим Умаров нес службу на улице Шахрисабз в Мирабадском районе. Недалеко от гостиницы Grand Mir им был остановлен для проверки документов автомобиль Captiva, которым управлял 25-летний Жохонгир Б", - говорится в информации.

Вернув документы после проверки водителю, старший сержант обошел транспортное средство и направился в сторону обочины дороги. В это время 19-летний Темурбек М., по доверенности управлявший автомобилем Lacetti, выехал с улицы Мирабад, потерял управление, столкнулся с припаркованным автомобилем Captiva, после чего, продолжив движение по инерции, совершил наезд на сотрудника ДПС.

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В результате ДТП 30-летний инспектор ДПС сержант Салим Умаров получил телесные повреждения и был госпитализирован, на текущий момент он находится в реанимации.

Ведется доследственная проверка. Собранные материалы переданы в органы прокуратуры для принятия законного решения.