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Вор. Грабитель

Пять человек в масках совершили разбойное нападение в Ташкенте

ГУВД Ташкента
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200902/14895237/Pyat-chelovek-v-maskakh-sovershili-razboynoe-napadenie-v-Tashkente.html

В ходе принятых мер сотрудниками уголовного розыска были установлены и задержаны подозреваемые в разбое.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Пять человек в масках в ходе разбойного нападения в Ташкенте похитили крупную сумму денег, сообщает ГУВД.

"27 августа примерно в 00.30 часов в Алмазарском районе несколько человек, скрыв лица масками и воспользовавшись тем, что дверь дома осталась открытой, проникли в помещение. Затем угрожая острым предметом похитили 127 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе принятых мер сотрудниками уголовного розыска были установлены и задержаны подозреваемые в разбое. Ими оказались 38-летний ранее судимый Шухрат Н., 24-летний ранее судимый Эргаш У., 31-летний Шонурмухаммад Ш., 27-летний ранее судимый Сардор С. и 22-летний ранее судимый Комилжон У.

Меры по задержанию последнего принимаются. Следствие продолжается.

Теги:
воры, вор, ограбление, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан



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