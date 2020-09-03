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В ДТП в Намангане погибли отец с дочерью - фото

В ДТП в Намангане погибли отец с дочерью - фото

Следственный департамент
Происшествия
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Тридцатидевятилетний Б. У., управляя BMW по автомобильной дороге "Варзик - Коркургон", потерял управление над авто и наехал на бетонное ограждение.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В Наманганской области произошло страшное ДТП, во время которого погибли мужчина и его трехлетняя дочь, еще четыре человека были госпитализированы, сообщают в Следственном департаменте.

"Третьего сентября, примерно в 10.00, 39-летний Б. У., управляя BMW по автомобильной дороге "Варзик - Коркургон", пролегающей по территории Чустского района, на 1-м километре дороги потерял управление над авто и наехал на бетонное ограждение", - говорится в информации.

В результате ДТП два пассажира - 33-летний М. У. и его несовершеннолетняя 3-летняя дочь Р. У. - скончались на месте происшествия, водитель автомобиля и еще 3 пассажира с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

В ДТП в Намангане погибли отец с дочерью - фото
Следственный департамент
В ДТП в Намангане погибли отец с дочерью - фото

На ДТП выехала следственно-оперативная группа, осмотревшая место происшествия.

По данному факту Следственным департаментом при ОВД Чустского района возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное следствие.

Теги:
погибшие, погиб, смерть, Узбекистан, Узбекистан, Наманган, Происшествие, авария, ДТП



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