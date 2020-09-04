В Намангане водитель уснул за рулем и попал в ДТП — четверо погибли

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы". Ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Как сообщает Главное управление безопасности дорожного движения, в Папском районе Наманганской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

В ходе расследования выяснилось, что водитель автомобиля Matiz 22-летний Ж. М. уснул за рулем. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Nexia. Установлено, что в течение года он девять раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В результате произошедшей аварии четверо скончались на месте происшествия от полученных травм.

Владелец Nexia и его пассажиры - 23-летний С. Х. и 22-летний Н.А. - были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы".

В настоящее время ведется предварительное следствие.