17:58 04 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск

В Намангане водитель уснул за рулем и попал в ДТП — четверо погибли

Пресс-центр ГУБДД МВД РУз
Происшествия
Получить короткую ссылку
121 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/04/14905405.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200904/14905475/V-Namangane-voditel-usnul-za-rulem-i-popal-v-DTP--chetvero-pogibli.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы". Ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Как сообщает Главное управление безопасности дорожного движения, в Папском районе Наманганской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

В ходе расследования выяснилось, что водитель автомобиля Matiz 22-летний Ж. М. уснул за рулем. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Nexia. Установлено, что в течение года он девять раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. 

В результате произошедшей аварии четверо скончались на месте происшествия от полученных травм.

Владелец Nexia и его пассажиры - 23-летний С. Х. и 22-летний Н.А. - были доставлены в больницу с телесными повреждениями. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы".

В настоящее время ведется предварительное следствие.

Теги:
ГУБДД, МВД Узбекистана, ДТП, Наманганская область, Наманган



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Активизм, мода и красота: такие разные мусульманки - фотолента
Старые лекала: США и ЕС готовы расследовать отравление Навального
Сценарий новый, лекала — старые: США хотят наказать виновных в "отравлении" Навального
Работа школ во время эпидемии коронавируса - правила и требования
Учиться и не заразиться: меры санитарной безопасности в школе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться