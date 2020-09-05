В Коканде абитуриент пытался пронести гаджет на экзамен — как его наказали

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Коканде абитуриент пытался пронести гаджет на вступительный экзамен, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Узбекистана.
Абитуриента незамедлительно отстранили от тестирования. Органы внутренних дел приняли в отношении него "соответствующие меры".
Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса приемная кампания в вузы была перенесена с августа на сентябрь. Вступительные экзамены стартовали со среды, они проводятся открытом воздухе. В республике подготовлены 65 локаций, в основном, в парках и на спортивных объектах.