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В Коканде абитуриент пытался пронести гаджет на вступительный экзамен

В Коканде абитуриент пытался пронести гаджет на экзамен — как его наказали

Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана
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Молодой человек, который должен был пройти тестирование на центральном городском стадионе, принес с собой запрещенное к использованию устройство.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Коканде абитуриент пытался пронести гаджет на вступительный экзамен, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Узбекистана.

Начальник управления Государственного центра тестирования Эльвира Ураева
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ураева: абитуриенты умудряются проносить на экзамен гаджеты — таких удаляем
"У одного из абитуриентов, явившихся на тестирование, организованное на центральном стадионе Коканда, было обнаружено запрещенное к использованию на экзаменах устройство", — говорится в публикации на Telegram-канале. Уточняется, что молодой человек должен был пройти испытание во вторую смену.

Абитуриента незамедлительно отстранили от тестирования. Органы внутренних дел приняли в отношении него "соответствующие меры".

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса приемная кампания в вузы была перенесена с августа на сентябрь. Вступительные экзамены стартовали со среды, они проводятся открытом воздухе. В республике подготовлены 65 локаций, в основном, в парках и на спортивных объектах.

Теги:
Национальная гвардия Узбекистана, экзамен, абитуриенты, Ташкент



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