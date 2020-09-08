В Таиланде узбекистанец сорвался со скалы в водопад и разбился насмерть

Он был волонтером в Фонде Пранта Ханви на Пхукете. У него была оформлена виза, действительная до 25 ноября 2020 года.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Накануне на юге Таиланда погиб гражданин Узбекистана, сорвавшись с крутого обрыва у водопада. Об этом сообщает новостной сайт Pattaya Now.

Известно, что 7 туристов из России и Узбекистана приехали с Пхукета в южную провинцию Ранонг в Таиланде для осмотра местных достопримечательностей. Они направились на двухъярусный водопад Нгао, арендовав три мотоцикла и один автомобиль.

"Во время посещения водопада один из участников группы, 22-летний Абдуллох Соипов, сошел с туристической тропы и самостоятельно поднялся на крутую скалу, чтобы сделать фотоснимки сверху. Он был в купальных плавках и без обуви и, вероятно, поскользнулся на камнях", - отмечают в Pattaya Now.

Знакомые пострадавшего незамедлительно вызвали бригаду спасателей и медиков. Несмотря на все усилия врачей, парень скончался. Установлено, что он получил серьезную травму головы, несовместимую с жизнью.

Во время расследования и проверки документов выяснилось, что он был волонтером в Фонде Пранта Ханви на Пхукете. У него была оформлена виза, действительная до 25 ноября 2020 года.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов ведется допрос очевидцев. Тело направлено в больницу Ранонга. После вскрытия будет установлена истинная причина смерти.