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Водопад. Иллюстративное фото

В Таиланде узбекистанец сорвался со скалы в водопад и разбился насмерть

© CC0 / Unsplash / Daniel Welsh
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200908/14927657/V-Tailande-uzbekistanets-sorvalsya-so-skaly-v-vodopad-i-razbilsya-nasmert.html

Он был волонтером в Фонде Пранта Ханви на Пхукете. У него была оформлена виза, действительная до 25 ноября 2020 года.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Накануне на юге Таиланда погиб гражданин Узбекистана, сорвавшись с крутого обрыва у водопада. Об этом сообщает новостной сайт Pattaya Now. 

Известно, что 7 туристов из России и Узбекистана приехали с Пхукета в южную провинцию Ранонг в Таиланде для осмотра местных достопримечательностей. Они направились на двухъярусный водопад Нгао, арендовав три мотоцикла и один автомобиль.

"Во время посещения водопада один из участников группы, 22-летний Абдуллох Соипов, сошел с туристической тропы и самостоятельно поднялся на крутую скалу, чтобы сделать фотоснимки сверху. Он был в купальных плавках и без обуви и, вероятно, поскользнулся на камнях", - отмечают в Pattaya Now.

Знакомые пострадавшего незамедлительно вызвали бригаду спасателей и медиков. Несмотря на все усилия врачей, парень скончался. Установлено, что он получил серьезную травму головы, несовместимую с жизнью.

© Sputnik / Кирилл Брага
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Во время расследования и проверки документов выяснилось, что он был волонтером в Фонде Пранта Ханви на Пхукете. У него была оформлена виза, действительная до 25 ноября 2020 года.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов ведется допрос очевидцев. Тело направлено в больницу Ранонга. После вскрытия будет установлена истинная причина смерти.

Теги:
узбекистанец, Таиланд, Происшествие



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