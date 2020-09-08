Под Ташкентом задержаны пропагандисты идеологии терроризма и экстремизма

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Под столицей выявлены люди, распространявшие террористические и экстремистские идеи. Об этом сообщили в МВД Узбекистана.

В ходе оперативных мероприятий в Ташкентской районе сотрудниками правоохранительных органов был идентифицирован и задержан гражданин А. О. Во время расследования выяснилось, что подозреваемый через мессенджер Telegram распространял аудио- и видеорепортажи о "хиджрате" и "джихаде", подготовленные религиозными экстремистскими организациями. Также он пригласил в Сирию пятерых знакомых, проживающих в Ташкентской области. Установлено, что злоумышленники призывали людей вступать в ряды международных террористических группировок и принимать участие в боевых действиях.

Судмедэкспертиза видео- и аудиоматериалов, полученных от гражданина А. О. в качестве вещественных доказательств, показала, что данная информация была смешана с фанатичными идеями. Отмечается, что ввоз, хранение и распространение данных материалов на территории республики строго запрещено.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях".

В настоящий момент ведется следствие.