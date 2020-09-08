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Девушка

Случай на дороге: девушка в Намангане избила двух парней - фото

© CC0 / Unsplash / Luz Fuertes
Происшествия
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Второй мужчина, 30-летний А. Н., попытался вмешаться в конфликт, чтобы успокоить девушку, тут же получил несколько ударов по лицу от нее.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. В Намангане молодая девушка избила двух парней прямо на дороге, сообщает в Следственном департаменте.

"Двадцать пятого июня, примерно в 17.30, 23-летняя Г. А. умышленно пренебрегая правилами поведения в обществе, на автомобильной дороге, расположенной в махаллинском сходе граждан Зарбдор Нарынского района, избила 33-летнего У. А.", - говорится в информации.

Случай на дороге: девушка в Намангане избила двух парней - фото
Следственный департамент
Случай на дороге: девушка в Намангане избила двух парней - фото

Второй мужчина, 30-летний А. Н., попытался вмешаться в конфликт, чтобы успокоить девушку, тут же получил несколько ударов по лицу от нее.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Нарынского района возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное следствие.

Теги:
драка, Происшествие, девушки, девушки, девушка, Наманганская область, Наманган, Узбекистан, Узбекистан



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