В Джизакской области в результате ДТП скончались двое

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Накануне на автотрассе"Ташкент-Самарканд", пограничной с территорией махалли "Хайробод" Шараф-Рашидовского района Джизакской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД.

Во время проведения расследования выяснилось, что автомобиль Lacetti на высокой скорости столкнулся с машиной аналогичной марки. Затем транспортное средство перелетело через бетонное ограждение и выехало на встречную полосу. На противоположной стороне дороги автомобиль врезался в грузовик Kia и загорелся.

Водитель и один пассажир Lacetti скончались на месте происшествия. Трое других пассажиров были госпитализированы. Остальные участники ДТП не пострадали.

В настоящее время следственно-оперативная группа проводит опрос свидетелей для установления подробных обстоятельств происшествия.