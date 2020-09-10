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В Джизакской области в результате ДТП скончались двое

Пресс-служба МВД Узбекистана
Происшествия
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В настоящее время следственно-оперативная группа проводит расследование. Уточняются причины происшествия.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Накануне на автотрассе"Ташкент-Самарканд", пограничной с территорией махалли "Хайробод" Шараф-Рашидовского района Джизакской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД.

Знак аварийной остановки
Pixabay
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Во время проведения расследования выяснилось, что автомобиль Lacetti на высокой скорости столкнулся с машиной аналогичной марки. Затем транспортное средство перелетело через бетонное ограждение и выехало на встречную полосу. На противоположной стороне дороги автомобиль врезался в грузовик Kia и загорелся.

Водитель и один пассажир Lacetti скончались на месте происшествия. Трое других пассажиров были госпитализированы. Остальные участники ДТП не пострадали.

В настоящее время следственно-оперативная группа проводит опрос свидетелей для установления подробных обстоятельств происшествия. 

Теги:
МВД Узбекистана, Джизакская область, ДТП



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