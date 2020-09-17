ДТП в Самарканде унесло жизни двух людей

Водитель грузовика проезжал по 139 километру дороги М-37 "Самарканд-Бухара", где и столкнулся с машиной Laсetti.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В Самарканде произошла авария, в результате которой погибли два человека, сообщает Следственный департамент.

"16 сентября, примерно в 07:00 часов, водитель грузовика 26-летний И.Р., проезжал по 139 километру дороги М-37 "Самарканд-Бухара", где и столкнулся с машиной Laсetti, находившейся под управлением 53-летнего Ш.Х", - говорится в сообщении.

В результате столкновения, пассажир Laсetti 70-летний Х.Х. от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пассажиры автомобиля 68-летняя Х.У. и 42-летняя А.Б. с телесными повреждениями были доставлены в реанимационный отдел медицинского учреждение, где несмотря на усилия врачей Х.У. скончалась.

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По данному факту Следственным отделом при ОВД Пахтачинского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу ведется Следственным управлением при УВД Самаркандской области.