В результате ДТП водители обеих машин и пассажир автомобиля Spark получили ряд травм и были доставлены в больницу.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В Юнусабадском районе возле Ботанического сада 17 сентября произошло столкновение между автомобилями Matiz и Spark, после чего автомобиль Matiz загорелся, сообщает пресс-служба ГУБДД.

"В результате ДТП водители обеих машин и пассажир автомобиля Spark получили ряд травм и были доставлены в больницу. Загоревшийся Matiz потушили", - говорится в сообщении.

На данный момент ведется предварительное расследование инцидента.

ГУБДД В Ташкенте возле Ботанического сада загорелся автомобиль - фото

ГУБДД просит всех участников дорожного движения соблюдать установленные правила и не подвергать опасности собственное здоровье и здоровье окружающих.