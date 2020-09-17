21:27 17 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
В Ташкенте возле Ботанического сада загорелся автомобиль - фото

В Ташкенте возле Ботанического сада загорелся автомобиль - фото

ГУБДД
Происшествия
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/11/15001116.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200917/15001271/V-Tashkente-vozle-Botanicheskogo-sada-zagorelsya-avtomobil-foto.html

В результате ДТП водители обеих машин и пассажир автомобиля Spark получили ряд травм и были доставлены в больницу.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В Юнусабадском районе возле Ботанического сада 17 сентября произошло столкновение между автомобилями Matiz и Spark, после чего автомобиль Matiz загорелся, сообщает пресс-служба ГУБДД.

"В результате ДТП водители обеих машин и пассажир автомобиля Spark получили ряд травм и были доставлены в больницу. Загоревшийся Matiz потушили", - говорится в сообщении.

На данный момент ведется предварительное расследование инцидента.

В Ташкенте возле Ботанического сада загорелся автомобиль - фото
ГУБДД
В Ташкенте возле Ботанического сада загорелся автомобиль - фото

ГУБДД просит всех участников дорожного движения соблюдать установленные правила и не подвергать опасности собственное здоровье и здоровье окружающих.

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, авария, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Американский апокалипсис: жуткие кадры из Орегона после пожаров
Неловко вышло: на предвыборный плакат Трампа по ошибке разместили самолеты России
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться