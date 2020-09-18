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В Ташкенте пьяный водитель сбил двух человек и врезался в магазин

Pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200918/15011054/V-Tashkente-pyanyy-voditel-sbil-dvukh-chelovek-i-vrezalsya-v-magazin.html

По прибытию оперативно-следственной группы на место происшествия очевидцы сообщили, что водитель пытался покинуть место ДТП, но был задержан ими.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Ташкенте пьяный водитель сбил двух человек и врезался в магазин, сообщает ГУВД.

"17 сентября 2020 года примерно в 02:00 часов 31-летний Фарух Т., управляя автомобилем марки Lacetti в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Чинор в Сергелийском районе. Недалеко от пересечения улиц Чинор и Кургонтепа он не справился с управлением, врезался в придорожный магазин, после чего совершил наезд на двух пешеходов, стоявших у дороги – 24-летнего Мухаммада Т. и 22-летнюю Альфию Б., и затем столкнулся с припаркованным вдоль дороги автомобилем Spark, за рулем которого находилась 32-летняя Камола Н", - говорится в сообщении.

По прибытию оперативно-следственной группы на место происшествия очевидцы сообщили, что водитель пытался покинуть место ДТП, но был задержан ими.

В Ташкенте пьяный водитель сбил двух человек и врезался в магазин
ГУВД
В Ташкенте пьяный водитель сбил двух человек и врезался в магазин

В результате ДТП оба пешехода с телесными повреждениями были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 266 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время ведется следствие, назначен ряд экспертиз.

Теги:
Происшествие, авария, ДТП, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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