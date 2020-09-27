На станции Сергели с рельсов сошел вагон грузового поезда

Восстановительные работы на данном участке железнодорожного пути завершены. Инцидент не повлиял на организацию движения пассажирских поездов по основной железной дороге.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Накануне днем на станции Сергели сошел с рельсов вагон с углем, принадлежащий Республике Казахстан. О причинах инцидента рассказали в пресс-службе АО "Узбекисон темир йуллари".

Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари" На станции Сергели с рельсов сошел вагон с углем, принадлежащий Казахстану.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал излом боковой рамы тележки вагона. Специалисты продолжают расследование.

Известно, что рама вагона была повреждена во время движения грузового состава - это стало причиной поломки и деталей крепления рельс со шпалами.

Последствия происшествия попали на видео одного из местных жителей, который распространил кадры в соцсетях.

Восстановительные работы на данном участке железнодорожного пути завершены. Инцидент не повлиял на организацию движения пассажирских поездов по основной железной дороге, движение по ней осуществляется в штатном режиме.