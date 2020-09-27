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Крупнейшая припортовая ж/д станция Дальневосточной железной дороги Находка - Восточная

На станции Сергели с рельсов сошел вагон грузового поезда

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200927/15062721/Na-stantsii-Sergeli-s-relsov-soshel-vagon-gruzovogo-poezda.html

Восстановительные работы на данном участке железнодорожного пути завершены. Инцидент не повлиял на организацию движения пассажирских поездов по основной железной дороге.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Накануне днем на станции Сергели сошел с рельсов вагон с углем, принадлежащий Республике Казахстан. О причинах инцидента рассказали в пресс-службе АО "Узбекисон темир йуллари".

Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
На станции Сергели с рельсов сошел вагон с углем, принадлежащий Казахстану.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал излом боковой рамы тележки вагона. Специалисты продолжают расследование.

Известно, что рама вагона была повреждена во время движения грузового состава - это стало причиной поломки и деталей крепления рельс со шпалами.

Последствия происшествия попали на видео одного из местных жителей, который распространил кадры в соцсетях.

Восстановительные работы на данном участке железнодорожного пути завершены. Инцидент не повлиял на организацию движения пассажирских поездов по основной железной дороге, движение по ней осуществляется в штатном режиме.

Теги:
комментарий, Уголь, груз, Узбекистон темир йуллари



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