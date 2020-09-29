Уроженец Ташкентской области на автомобиле Spark выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Tucson.

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. В Юнусабадском районе столкнулись два автомобиля, погиб пассажир, сообщают в ГУВД Ташкента.

"Двадцать восьмого сентября примерно в 22.30 на улице Богишамол 29-летний уроженец Ташкентской области Дмитрий Б. за рулем Spark выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson, находящимся под управлением 22-летнего Т. А.", - говорится в информации.

В результате столкновения водитель автомобиля Spark, а также его пассажиры – 30-летний Сергей Б., 30-летний мужчина (имя уточняется) и 35-летний Марат Б., - водитель автомобиля Hyundai Tucson и его пассажир 26-летний Юнус Т. получили телесные повреждения и были госпитализированы.

ГУВД В Ташкенте столкнулись две машины, погиб человек - фото

Однако по пути в больницу пассажир Spark Сергей Б. от полученных травм скончался.

Доследственная проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия продолжается.