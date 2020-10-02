В Намангане женщина сожгла себя за то, что ее хотели выселить из дома

Незаконные домовладельцы отказались освободать дом, несмотря на устное и письменное предупреждение государственного исполнителя. Было принято решение о принудительном выселении.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Несколько дней назад в Намангане произошла страшная трагедия. Молодая жительница Намангана подожгла себя и скончалась. В социальных сетях появилась информация о том, что таким образом женщина протестовала против сотрудников БПИ, которые пытались выселить ее из дома, который ей не принадлежал.

Как сообщили в Бюро принудительного исполнения корреспонденту Sputnik Узбекистан, мать скончавшейся стала жертвой мошенников. Два года назад она купила дом за 13 тысяч долларов, но фактический владелец недвижимости ничего не знал о сделке. Позже он обратился в суд.

Жителям дома объяснили, что они должны покинуть оспариваемый дом до 6 декабря 2019 года. Госисполнитель БПИ направил письмо с предупреждением о том, что незаконные домовладельцы будут оштрафованы и принудительно выселены в соответствии со статьей 198-1 УК РУз.

Но женщина и члены ее семьи отказались освобождать дом, несмотря на устное и письменное предупреждение государственного исполнителя. Было принято решение о принудительном выселении.

Однако суд постановил приостановить исполнение в связи с жалобой ответчицы. ‌‌Позже, 17 сентября, госисполнитель вызвал стороны в Наманганское городское отделение БПИ и повторно разъяснил им требования исполнительного листа. Также были разъяснены правовые последствия невыполнения требований. Семья и в этот раз не покинула дом, поэтому госисполнитель распорядился о принудительном выселении.

Сопротивляясь действиям сотрудников БПИ, дочь ответчицы облила себя бензином и подожгла. Ожоги поразили более 80% тела. Молодая женщина скончалась 30 сентября.