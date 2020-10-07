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В Гулистане в клинике для больных COVID взорвался кислородный баллон — видео

МЧС Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201007/15129881/V-Gulistane-v-klinike-dlya-bolnykh-COVID-vzorvalsya-kislorodnyy-ballon--MChS.html

В настоящее время идет эвакуация людей из поврежденной части здания, ситуация находится под контролем соответствующих служб.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Гулистане на территории спортивного комплекса "Алпомиш" взорвался кислородный баллон. Инцидент произошел сегодня в 08.13 утра.

Данный объект был временно переоборудован для лечения пациентов с COVID-19.

"Зданию спорткомплекса нанесен частичный ущерб. В эти минуты сотрудники МЧС совместно с другими профильными службами эвакуируют людей из поврежденной части здания", — говорится в сообщении МЧС.

К счастью, жертв нет. Однако есть один пострадавший — его госпитализировали с травмами в местную больницу.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб.

Теги:
МЧС Узбекистана, взрыв, Узбекистан, коронавирус



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