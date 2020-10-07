В Гулистане в клинике для больных COVID взорвался кислородный баллон — видео

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Гулистане на территории спортивного комплекса "Алпомиш" взорвался кислородный баллон. Инцидент произошел сегодня в 08.13 утра.
Данный объект был временно переоборудован для лечения пациентов с COVID-19.
"Зданию спорткомплекса нанесен частичный ущерб. В эти минуты сотрудники МЧС совместно с другими профильными службами эвакуируют людей из поврежденной части здания", — говорится в сообщении МЧС.
К счастью, жертв нет. Однако есть один пострадавший — его госпитализировали с травмами в местную больницу.
Ситуация находится под контролем соответствующих служб.