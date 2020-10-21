Требуя завтрак, рабочие разгромили завод в Кашкадарье - комментарий Минэнерго

Электронная пропускная система не сработала, и рабочие не смогли попасть в столовую на завтрак. Из-за этого начались погромы.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В сети "Интернет" распространилось видео, на котором рабочие компании ENTER Engineering Pte. Ltd. на одном из объектов в Гузарском районе Кашкадарьинской области устроили погром из-за того, что они не смогли получить свой завтрак, который входит в их ежедневное питание. В компании сразу же отреагировали на инцидент, объяснив случившееся.

Сообщается, что беспорядки начались ранним утром. Рабочие не смогли попасть в столовую из-за технических проблем с электронной пропускной системой.

Массовое недовольство рабочих повлекли за собой разгром помещений: были разбиты стекла в окнах, офисная техника в генеральных подрядных организациях (Enter Engineering, Hyundai Engineering), субподрядных организаций, в том числе и в офисе заказчика (Uzbekistan GTL), а также других временных зданиях и сооружениях (столовая, склады, КПП и другие).

По состоянию на 9.00 обстановка на строительной площадке стабилизировалась и массовая забастовка приостановлена. На данный момент со стороны специалистов Uzbekistan GTL осуществляется инспекция строительной площадки на предмет ущерба и возможных повреждений. Специальная бригада технических специалистов уже исправляет поломку в системе.

Руководство Министерства энергетики, АО "Узбекнефтегаз", компании Enter Engineering Pte. Ltd. вылетело на место событий для выяснения подробностей инцидента.