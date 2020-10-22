Таможенники пресекли незаконный ввоз товаров на 4,5 млрд сумов

Если бы план недобросовестных предпринимателей сработал, то в госбюджет попали бы 78 млн сумов таможенных платежей вместо надлежащих более 377 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Управления государственного таможенного комитета по Ташкенту, железнодорожного приграничного таможенного поста "Техническая контора Чукурсой" и таможенного поста внешнеэкономической деятельности "Чукурсой" пресекли очередные попытки незаконного ввоза товаров, сообщили в пресс-службе ГТК.

Во время таможенного контроля грузов, прибывших из-за рубежа в ж/д контейнерах, внимание таможенников привлекло изображение на экране системы инспекционно-досмотрового оборудования.

Дело в том, что изображение товаров в контейнере не совпадало со сведениями, заявленными в товаросопроводительных документах: это должны были быть более 20,5 тонны хозтоваров 17 разновидностей, но фактически в контейнерах находилось 5 877 единиц товаров 26 разновидностей общей стоимостью 1 млрд 525 млн сумов.

Если бы план недобросовестных предпринимателей сработал, то в госбюджет попали бы 78 млн сумов таможенных платежей вместо надлежащих более 377 млн сумов.

Аналогичное нарушение было выявлено во время досмотра другого контейнера. Помимо несоответствия имеющихся товаров с заявленными в документах, была неверно указана и информация о грузополучателе.

Заявленные в документах шпатели-кельмы и электроды в грузе отсутствовали, а количество остальных товаров было значительно меньше. В контейнере находилось около 20 тонн товаров 45 разновидностей общей стоимостью 3 млрд 20 млн сумов.

Если бы сработал план и этих недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, в госбюджет было бы уплачено 43 млн сумов таможенных платежей вместо надлежащих 1 млрд 688 млн сумов.

В результате проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота были изъяты товарно-материальные ценности на 4,5 млдр сумов.

По выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки и следственные действия.