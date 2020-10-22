В Ташкенте пропала 18-летняя девушка - приметы и фото

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В Ташкенте без вести пропала 18-летняя девушка, ГУВД просит оказать содействие в ее поисках.
"Абзаловой Фотимы Махмуджон кизи, 2002 года рождения, которая 14 августа текущего года вышла из дома, находящегося по адресу: Алмазарский район, ул. Шифонур, д. 71, и не вернулась", - говорится в сообщении.
Приметы: рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы длинные каштановые, глаза темные, губы средние, уши прилегающие, подбородок прямой.
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Была одета: черно-белые платье в горошек, черные шлепанцы.
Сведения, способствующие розыску, необходимо сообщить в УКД ОВД Алмазарского района по телефонам 71-230-50-85, 71-230-50-86 или 102, 71-232-30-40, 71-232-40-50.