В Ташкенте пропала 18-летняя девушка - приметы и фото

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 22 октября Где в республике сдать тест ПЦР на коронавирус, может ли лекарство от COVID-19 стать заменой вакцине — обо всем этом читайте в материале. 552

Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову Треть наказания составляет 2,5 года за вычетом нескольких недель, к которым могут приравнять время под домашним арестом. 37