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В Узбекистане произошла самая дорогая авария — видео

Pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201027/15270661/V-Uzbekistane-proizoshla-samaya-dorogaya-avariya---video.html

Водитель трала, перевозящего машины UzAuto Motors, попал в дорожно-транспортное происшествие. Информация о месте аварии в данный момент не сообщается.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Узбекистане водитель трала, перевозящего машины UzAuto Motors, попал в дорожно-транспортное происшествие. Соответствующие фотографии и видео о произошедшей аварии были опубликованы на Telegram-канале "Эхо Узбекистана".

В результате ДТП значительные повреждения получили автомобили марок Nexia и Cobalt, которые находились в крайней части прицепа. Другие транспортные средства пострадали в меньшей степени.

В настоящий момент точные данные о месте и времени дорожно-транспортного происшествия не сообщаются.

Теги:
ДТП, UzAuto Motors, авария, Узбекистан



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