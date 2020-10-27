В Узбекистане произошла самая дорогая авария — видео

Водитель трала, перевозящего машины UzAuto Motors, попал в дорожно-транспортное происшествие. Информация о месте аварии в данный момент не сообщается.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Узбекистане водитель трала, перевозящего машины UzAuto Motors, попал в дорожно-транспортное происшествие. Соответствующие фотографии и видео о произошедшей аварии были опубликованы на Telegram-канале "Эхо Узбекистана".

В результате ДТП значительные повреждения получили автомобили марок Nexia и Cobalt, которые находились в крайней части прицепа. Другие транспортные средства пострадали в меньшей степени.

В настоящий момент точные данные о месте и времени дорожно-транспортного происшествия не сообщаются.