Похищение "невесты": узбекистанец принуждал девушку к браку

Девушка отказалась принять руку и сердце этого мужчины и обратилась с заявлением на имя начальника ОВД.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Узбекистанец в Каракалпакстане пытался заставить девушку выйти за него замуж, похитив ее после работы, сообщают в Следственном департаменте.

"Тринадцатого октября, примерно в 20.00, 30-летний Д. Е. вместе со своими знакомыми насильно усадили в автомобиль 24-летнюю девушку после работы на пересечении улицы Сари-Олтин и Маденият Канлыкульского района, затем отвезли ее в дом, расположенный в Бустанском ауле схода граждан Канлыкульского района", - говорится в информации.

Девушка отказалась принять руку и сердце этого мужчины и обратилась с заявлением на имя начальника ОВД.

В ходе доследственной проверки автомашина марки Nexia-2, принадлежащая Д. Е., была изъята и опечатана в качестве вещественного доказательства.

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По данному факту Следственной группой при ОВД Канлыкульского района возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.

Напомним, что по данной статье принуждающие могут быть наказаны штрафом до 25 базовых расчетных величин или обязательными общественными работами до 360, или исправительными работами до 3 лет, либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет, или лишением свободы до 3 лет.