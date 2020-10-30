В Кашкадарье парень убил родственника из-за долга в 170 тысяч сумов

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего".

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. На днях в селе Уртакургон Шахрисабзского района Кашкадарьинской области между двумя молодыми людьми произошла ссора, в результате которой один из участников конфликта нанес сопернику смертельные удары ножом. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что 21-летний З. И., придя домой к своему родственнику, 24-летнему Ж. Э., попросил вернуть ему долг в размере 170 тысяч сумов. Во время разговора между ними произошли разногласия. Гражданин З. И. нанес должнику несколько ударов кухонным ножом.

Пострадавший был доставлен родителями в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, парень скончался от полученных травм.

Во время осмотра места преступления холодное оружие было изъято в качестве вещественного доказательства.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего".

В настоящее время ведется следствие.