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Нож в руке

В Кашкадарье парень убил родственника из-за долга в 170 тысяч сумов

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201030/15295334/V-Kashkadare-paren-ubil-rodstvennika-iz-za-dolga-v-170-tysyach-sumov.html

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего".

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. На днях в селе Уртакургон Шахрисабзского района Кашкадарьинской области между двумя молодыми людьми произошла ссора, в результате которой один из участников конфликта нанес сопернику смертельные удары ножом. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что 21-летний З. И., придя домой к своему родственнику, 24-летнему Ж. Э., попросил вернуть ему долг в размере 170 тысяч сумов. Во время разговора между ними произошли разногласия. Гражданин З. И. нанес должнику несколько ударов кухонным ножом. 

Пострадавший был доставлен родителями в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, парень скончался от полученных травм.

Во время осмотра места преступления холодное оружие было изъято в качестве вещественного доказательства.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего".

В настоящее время ведется следствие.

Теги:
Конфликт, Расследование, Убийство, МВД Узбекистана, Узбекистан



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