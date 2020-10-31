Трагедия в Наманганской области: женщина и двое детей утонули в водохранилище

Одному из утонувших детей было три года, другому - чуть более полутора лет. С ними вместе погибла и мать.

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Женщина бросила двоих несовершеннолетних детей в водохранилище "Эски ер", а после прыгнула в воду сама. Выжить не удалось никому. Трагедия произошла несколько дней назад в Янгикурганском районе Наманганской области, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Выяснилось, что погибшая женщина - жительница этого же района. Она оставила предсмертную записку, в которой описала причины поступка, признавшись, что не хочет отдавать родственнику своего гражданского мужа участок земли, выделенный

Одному из детей было три года, другому - чуть более полутора лет.

Прокуратура Наманганской области возбудила уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть двух или более лиц). Ведутся следственные действия.