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Стрельба у синагоги, взрыв и десятки пострадавших — главное о теракте в Вене

© AFP 2018 / JOE KLAMAR
Происшествия
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Тема:
Реакция в исламском мире на карикатуры о пророке Мухаммеде (11)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201103/15311441/Strelba-u-sinagogi-vzryv-i-desyatki-postradavshikh--glavnoe-o-terakte-v-Vene.html

Число погибших выросло до четырех, еще около 15 человек госпитализировано. Жителей Вены призвали оставаться дома.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Накануне вечером в центре Вены неизвестные открыли стрельбу по местным жителям — это произошло недалеко от синагоги, поэтому сначала предполагалось, что именно она была целью нападавших.

Однако затем стрельба стала происходить и в других районах. Всего полиция и МВД проинформировали о шести местах нападений. Также сообщалось о захвате заложников, однако данные сведения не подтвердились.

В результате теракта погибли четыре человека. Также сообщается о 15 раненых, среди них есть по меньшей мере один полицейский. Власти назвали случившееся терактом. 

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Предположительно, преступников было несколько. 

Местные СМИ позднее писали о задержании группы мужчин, однако позже в МВД заявили, что эта информация не соответствует действительности — нападавших по-прежнему ищут.

Их мотивы и личности пока не установлены. Спецоперация по их задержанию продолжается, поэтому какие-либо детали власти не раскрывают.

Сообщалось также о том, что у предполагаемых террористов имеются пояса смертников. В частности, такой был у убитого нападавшего, однако, предположительно, это муляж. 

Жителей города призвали оставаться дома. Отменены занятия в школах.

"Сейчас мы переживаем трудные часы в нашей республике. Я бы хотел поблагодарить все службы, которые сегодня в особенности рискуют своей жизнью ради нашей безопасности. Наша полиция будет действовать решительно в отношении устроителей этого отвратительного теракта", — написал канцлер Австрии Себастьян Курц на своей страничке в Twitter.

На данный момент на поиски причастных к теракту брошены все силы. Ряд объектов Вены охраняет армия. 

Реакция мира на происшествие

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен пообещал защищать свободу и демократию всеми способами.

Европейские и мировые лидеры осудили нападения в Вене. Одним из первых отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. 

Напомним, что ранее страна сама столкнулась с терактом. 

"Мы, французы, разделяем шок и скорбь австрийцев после нападения в Вене. После Франции нападению подверглась дружественная (Франции) страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни в чем не уступим", — написал Макрон в Twitter.

Свои соболезнования выразили и в МИД РФ. 

В ООН заявили, что внимательно следят за развитием ситуации и решительно осуждают нападение.

 

Тема:
Реакция в исламском мире на карикатуры о пророке Мухаммеде (11)
Теги:
взрыв, стрельба, Террористы, Австрия, теракт, Вена



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