Стрельба у синагоги, взрыв и десятки пострадавших — главное о теракте в Вене

Число погибших выросло до четырех, еще около 15 человек госпитализировано. Жителей Вены призвали оставаться дома.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Накануне вечером в центре Вены неизвестные открыли стрельбу по местным жителям — это произошло недалеко от синагоги, поэтому сначала предполагалось, что именно она была целью нападавших.

One supposed terrorist spotted with a Klashnikov Rifle. #Vienna pic.twitter.com/YaT34JPqHm — Aishwarya Kapoor (@aishkapoor) November 2, 2020

Однако затем стрельба стала происходить и в других районах. Всего полиция и МВД проинформировали о шести местах нападений. Также сообщалось о захвате заложников, однако данные сведения не подтвердились.

В результате теракта погибли четыре человека. Также сообщается о 15 раненых, среди них есть по меньшей мере один полицейский. Власти назвали случившееся терактом.

NDTV headline: “Few headmaster’s sons and bright mathematics students” were only out to test drive their latest gadgets in #Vienna. pic.twitter.com/CdEOhsUn2L — Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) November 3, 2020

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Предположительно, преступников было несколько.

Местные СМИ позднее писали о задержании группы мужчин, однако позже в МВД заявили, что эта информация не соответствует действительности — нападавших по-прежнему ищут.

A video shot at the beginning of the events in Vienna, police search for terrorists and evacuate clean spaces #Vienna #ViennaAttack pic.twitter.com/ECwYPm1h4h — Buket Uzunoğlu (@Birbuketgokyuzu) November 2, 2020

Их мотивы и личности пока не установлены. Спецоперация по их задержанию продолжается, поэтому какие-либо детали власти не раскрывают.

Сообщалось также о том, что у предполагаемых террористов имеются пояса смертников. В частности, такой был у убитого нападавшего, однако, предположительно, это муляж.

Жителей города призвали оставаться дома. Отменены занятия в школах.

HAPPENING NOW - Terror attack in #Austria. Tens of emergency units have arrived in the city center of #Vienna. At least 7 dead, many more injured. One terrorist dead, one detained, multiple still at large.pic.twitter.com/1S5BWpplb3 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020

"Сейчас мы переживаем трудные часы в нашей республике. Я бы хотел поблагодарить все службы, которые сегодня в особенности рискуют своей жизнью ради нашей безопасности. Наша полиция будет действовать решительно в отношении устроителей этого отвратительного теракта", — написал канцлер Австрии Себастьян Курц на своей страничке в Twitter.

На данный момент на поиски причастных к теракту брошены все силы. Ряд объектов Вены охраняет армия.

Реакция мира на происшествие

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен пообещал защищать свободу и демократию всеми способами.

Европейские и мировые лидеры осудили нападения в Вене. Одним из первых отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, что ранее страна сама столкнулась с терактом.

"Мы, французы, разделяем шок и скорбь австрийцев после нападения в Вене. После Франции нападению подверглась дружественная (Франции) страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни в чем не уступим", — написал Макрон в Twitter.

Свои соболезнования выразили и в МИД РФ.

В ООН заявили, что внимательно следят за развитием ситуации и решительно осуждают нападение.