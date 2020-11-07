В Ташкенте 18-летний водитель BMW протаранил 8 автомобилей — видео

Владелец иномарки получил телесные повреждения и был госпитализирован. В настоящее время следствие продолжается.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Накануне в 21.30 вечера по местному времени на улице Амира Темура в Юнусабадском районе Ташкента произошло крупное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

ГУВД Ташкента ДТП в Ташкенте

В ходе проведенного расследования стало известно, что машина Nexia-3, за рулем которого находился 31-летний водитель, столкнулась с автомобилем марки BМW (госномер 01 850 BMW). В результате происшествия 18-летний владелец BMW потерял управление и бесконтрольно продолжил движение - он протаранил 8 автомобилей: KIA Carnival, Spark, Matiz, Coblat, Malibu и три автомобиля Captiva.

Отмечается, что водитель BMW получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По предварительной версии, авария произошла из-за разворота автомобиля Nexia-3, при котором был проигнорирован приоритет машины BMW, движущейся в прямом направлении по основной дороге.

В настоящее время следствие продолжается.