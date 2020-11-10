В столичной автомастерской загорелся автомобиль Opel Vectra — видео

Происшествия
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Пострадавших в происшествии нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего инцидента.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. На улице Уйсозлар в Яшнабадском районе Ташкента загорелся автомобиль марки Opel Vectra. Об этом сообщает пресс-службы ГУБДД МВД.
Отмечается, что в момент пожара машина находилась в мастерской по регулировке транспортных средств.
На место происшествия прибыли пожарные и оперативно потушили разгоревшееся пламя огня. Пострадавшие в ходе инцидента не выявлены.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего.