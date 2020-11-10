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В столичной автомастерской загорелся автомобиль Opel Vectra — видео

Пресс-служба МЧС
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201110/15375269/V-stolichnoy-avtomasterskoy-zagorelsya-avtomobil-Opel-Vectra--video.html

Пострадавших в происшествии нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего инцидента.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. На улице Уйсозлар в Яшнабадском районе Ташкента загорелся автомобиль марки Opel Vectra. Об этом сообщает пресс-службы ГУБДД МВД.

Отмечается, что в момент пожара машина находилась в мастерской по регулировке транспортных средств.

На место происшествия прибыли пожарные и оперативно потушили разгоревшееся пламя огня. Пострадавшие в ходе инцидента не выявлены.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего.

Теги:
автомобиль, Ташкент, пожарные, пожар, тушение пожара



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