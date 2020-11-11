В Хорезмской области изъята из оборота крупная партия пиротехники

В результате проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято 40 200 единиц пиротехнических изделий.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Управления ГТК по Хорезмской области вместе с правоохранителями пресекли незаконный оборот пиротехнических изделий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба ГТК РУз Изъятая таможенниками пиротехника

В ходе рейда в сумке одного из жителей Ургенча было обнаружено 3 600 штук пиротехнических изделий. В установленном порядке была осмотрена ручная кладь еще двух граждан, при них было обнаружено 24 000 единиц пиротехнических изделий.

На основании оперативной информации было осмотрено и жилище, принадлежавшее еще одному гражданину, в его доме были обнаружены пиротехнические изделия зарубежного производства в количестве 12 600 единиц.

В результате проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято 40 200 единиц пиротехнических изделий.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений проводятся таможенные проверки и следственные действия