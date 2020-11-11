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В Хорезмской области изъята из оборота крупная партия пиротехники

© Sputnik / Николай Хижняк
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201111/15377436/V-Khorezmskoy-oblasti-izyata-iz-oborota-krupnaya-partiya-pirotekhniki.html

В результате проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято 40 200 единиц пиротехнических изделий.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Управления ГТК по Хорезмской области вместе с правоохранителями пресекли незаконный оборот пиротехнических изделий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Изъятая таможенниками пиротехника
Пресс-служба ГТК РУз
Изъятая таможенниками пиротехника

В ходе рейда в сумке одного из жителей Ургенча было обнаружено 3 600 штук пиротехнических изделий. В установленном порядке была осмотрена ручная кладь еще двух граждан, при них было обнаружено 24 000 единиц пиротехнических изделий.

Уничтожение конфискованной пиротехники
Подробно.UZ
ГТК провел крупный рейд по пресечению оборота пиротехники

На основании оперативной информации было осмотрено и жилище, принадлежавшее еще одному гражданину, в его доме были обнаружены пиротехнические изделия зарубежного производства в количестве 12 600 единиц.  

В результате проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято 40 200 единиц пиротехнических изделий.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений проводятся таможенные проверки и следственные действия

Теги:
Государственный таможенный комитет, Хорезмская область, пиротехника



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