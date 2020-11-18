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В Андижанской области произошел крупный пожар на оптовом рынке — видео

Пресс-служба МЧС
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201118/15427388/V-Andizhanskoy-oblasti-proizoshel-krupnyy-pozhar-na-optovom-rynke---video.html

По данному факту прокуратурой Андижанской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия". Следствие продолжается.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Накануне в Андижанской области произошел крупный пожар на одном из оптовых продуктовых рынках, сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры. 

В ходе проведенного расследования выяснилось, что 17 ноября примерно в 21.15 в махалле "Султанабад", расположенной в Андижанском районе, загорелся рынок, принадлежащий ООО "Ёрбоши Водий Савдо". Пламя огня охватило столовую и торговые ряды общей площадью 692,9 кв. м. Материальный ущерб был оценен почти в 1 млрд сумов. 

О пострадавших во время пожара не сообщается. 

По данному факту прокуратурой Андижанской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия".

В настоящий момент ведется следствие.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, пожар, Андижанская область



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