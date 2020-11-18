В Андижанской области произошел крупный пожар на оптовом рынке — видео

По данному факту прокуратурой Андижанской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия". Следствие продолжается.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Накануне в Андижанской области произошел крупный пожар на одном из оптовых продуктовых рынках, сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что 17 ноября примерно в 21.15 в махалле "Султанабад", расположенной в Андижанском районе, загорелся рынок, принадлежащий ООО "Ёрбоши Водий Савдо". Пламя огня охватило столовую и торговые ряды общей площадью 692,9 кв. м. Материальный ущерб был оценен почти в 1 млрд сумов.

О пострадавших во время пожара не сообщается.

По данному факту прокуратурой Андижанской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия".

В настоящий момент ведется следствие.