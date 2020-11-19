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Объездная дорога вокруг Воронежа на новом платном участке автомобильной дороги М-4 Дон.

В Самаркандской области перевернулся пассажирский автобус - фото

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201119/15441023/V-Samarkandskoy-oblasti-perevernulsya-passazhirskiy-avtobus---foto.html

Два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинское объединение Акдарьинского района. Погибших нет. 

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В Акдарьинском районе Самаркандской области перевернулся пассажирский автобус, сообщает УВД.

"Дорожное происшествие произошло 18 ноября примерно в 22:30 на 13-м километре автодороги Самарканд-Бухара, проходящей через село "Мустакиллик" Акдарьинского района", - говорится в сообщении.

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате автобус с 20 пассажирами перевернулся.

В Самаркандской области перевернулся пассажирский автобус - фото
УВД Самаркандской области
В Самаркандской области перевернулся пассажирский автобус - фото

Два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинское объединение Акдарьинского района. Погибших нет. 

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дела.

Теги:
Происшествие, автобус, авария, ДТП, Узбекистан, Узбекистан, Самаркандская область



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