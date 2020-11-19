Два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинское объединение Акдарьинского района. Погибших нет.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В Акдарьинском районе Самаркандской области перевернулся пассажирский автобус, сообщает УВД.

"Дорожное происшествие произошло 18 ноября примерно в 22:30 на 13-м километре автодороги Самарканд-Бухара, проходящей через село "Мустакиллик" Акдарьинского района", - говорится в сообщении.

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате автобус с 20 пассажирами перевернулся.

УВД Самаркандской области В Самаркандской области перевернулся пассажирский автобус - фото

Два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинское объединение Акдарьинского района. Погибших нет.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дела.