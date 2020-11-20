Разыскиваются злоумышленники, пытавшиеся похитить уголь из движущегося поезда

Во время движения грузового состава за вагоны поезда зацепились пятеро неизвестных и прямо на ходу из открытых полуприцепов начали выгружать уголь.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" сообщили о ЧП, которое произошло 17 ноября. Состав с 50-тью вагонами угля остановился на железнодорожной станции "Аблык" для того, чтобы отцепить четыре последних вагона. Груз принадлежал Ангренскому городскому филиалу Алмалыкского горно-металлургического комбината.

Информационно-аналитический медиа центр Незаконная выгрузка угля

После этого основной состав продолжил путь, а отцепленные вагоны пристыковали к тепловозу и направили к месту назначения.

Во время движения грузового состава за вагоны поезда зацепились пятеро неизвестных и прямо на ходу из открытых полуприцепов начали выгружать уголь.

Поезд сопровождал сотрудник Ахангаранского отряда военизированной охраны АО "Узбекистон темир йуллари". Он оперативно среагировал, остановив тепловоз. Мужчина попытался поймать злоумышленников, однако они бросились врассыпную и скрылись с места преступления.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности преступников.