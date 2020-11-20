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Участок сухого обогащения и переработки угля

Разыскиваются злоумышленники, пытавшиеся похитить уголь из движущегося поезда

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201120/15450002/Razyskivayutsya-zloumyshlenniki-pytavshiesya-pokhitit-ugol-iz-dvizhuschegosya-poezda.html

Во время движения грузового состава за вагоны поезда зацепились пятеро неизвестных и прямо на ходу из открытых полуприцепов начали выгружать уголь. 

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" сообщили о ЧП, которое произошло 17 ноября. Состав с 50-тью вагонами угля остановился на железнодорожной станции "Аблык" для того, чтобы отцепить четыре последних вагона. Груз принадлежал Ангренскому городскому филиалу Алмалыкского горно-металлургического комбината.

Незаконная выгрузка угля
Информационно-аналитический медиа центр
Незаконная выгрузка угля

После этого основной состав продолжил путь, а отцепленные вагоны пристыковали к тепловозу и направили к месту назначения.

Во время движения грузового состава за вагоны поезда зацепились пятеро неизвестных и прямо на ходу из открытых полуприцепов начали выгружать уголь. 

Погрузка угля в вагоны на каменноугольном разрезе
© Sputnik / Александр Кряжев
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Поезд сопровождал сотрудник Ахангаранского отряда военизированной охраны АО "Узбекистон темир йуллари". Он оперативно среагировал, остановив тепловоз. Мужчина попытался поймать злоумышленников, однако они бросились врассыпную и скрылись с места преступления.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности преступников.

Теги:
хищение, Уголь, Узбекистон темир йуллари



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