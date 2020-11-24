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На малой кольцевой дороге в Ташкенте загорелся рейсовый автобус

На столичной трассе загорелся рейсовый автобус

Пресс-служба МЧС Узбекистана
Происшествия
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По предварительной версии, причиной воспламенения автобуса стало короткое замыкание, произошедшее в моторном отсеке. В результате данного инцидента никто не пострадал.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Ранним утром на ташкентском малой кольцевой дороге произошло ЧП. Загорелся рейсовый автобус №116 прямо во время движения, сообщили в пресс-службе МЧС. К счастью, пассажиров внутри не было - в момент происшествия водитель только выехал из автопарка и направлялся на остановку, чтобы взять первых пассажиров.

Тушение пожара
© Sputnik / Наталья Горшкова
В Ташкенте загорелся магазин на автобусной остановке

Пожарно-спасательные расчеты ташкентского управления по чрезвычайным ситуациям прибыли на место спустя 4 минуты после вызова. Огонь охватил автобус в 6.13 утра, в 6.26 пожар был локализован, а в 6.39 полностью ликвидирован.

По предварительной версии, причиной воспламенения автобуса стало короткое замыкание, произошедшее в моторном отсеке. В результате данного инцидента никто не пострадал. Водитель автобуса успел вовремя выбраться из салона.

Теги:
спасатели, тушение пожара, пожар, МЧС



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