По словам спасателей, для полной ликвидации пожара потребуется около часа. Смотрите первые снимки с места происшествия!

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Ташкентской области на нефтебазе в Чиназском районе около 30 минут назад воспламенилась цистерна с горючим, пишет МЧС республики.

"Ёмкость вместимостью 5 тысяч тонн воспламенилась 26 ноября. В считанные минуты на место пожара были мобилизованы 14 пожарно-спасательных экипажей Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области. Ситуация под полным контролем сотрудников МЧС", - говорится в сообщении.

По словам спасателей, для полной ликвидации пожара потребуется около часа.

МЧС Узбекистана В Ташкентской области на нефтебазе горит цистерна с горючим - фото

Информация о пострадавших пока не поступала.