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В Ташкентской области на нефтебазе горит цистерна с горючим - фото

В Ташкентской области на нефтебазе горит цистерна с горючим - фото

МЧС Узбекистана
Происшествия
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По словам спасателей, для полной ликвидации пожара потребуется около часа. Смотрите первые снимки с места происшествия!

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Ташкентской области на нефтебазе в Чиназском районе около 30 минут назад воспламенилась цистерна с горючим, пишет МЧС республики.

"Ёмкость вместимостью 5 тысяч тонн воспламенилась 26 ноября. В считанные минуты на место пожара были мобилизованы 14 пожарно-спасательных экипажей Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области. Ситуация под полным контролем сотрудников МЧС", - говорится в сообщении.

По словам спасателей, для полной ликвидации пожара потребуется около часа.

В Ташкентской области на нефтебазе горит цистерна с горючим - фото
МЧС Узбекистана
В Ташкентской области на нефтебазе горит цистерна с горючим - фото

Информация о пострадавших пока не поступала.

Теги:
МЧС Узбекистана, Происшествие, Нефть, Ташкентская область, Узбекистан, Узбекистан, тушение пожара, пожарные, пожар



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